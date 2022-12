Marynarka USA tworzy inteligentny biustonosz dla swoich pilotek

Pierwszy projekt specjalnego biustonosza i podkoszulka ma powstać w 2023 roku. Odpowiadać będzie za niego US Navy, Defense Innovation Unit.

Będą to wysoce rozwinięte urządzenia, wyposażone w sensory, służące do monitorowania takich rzeczy jak tętno czy reakcje organizmu na przeciążenia.

Stworzenie stanika i podkoszulka jest częścią serii projektów US Navy i US Air Force w celu opracowania całej gamy systemów do monitorowania parametrów fizjologicznych pilotów. Ma to zapobiec nagłym wypadkom jak m.in. utraty przytomności.

Biustonosz ma być także odpowiedzią na głosy żeńskiej części armii, dla której wyposażenie często ma mały priorytet.



Inteligentny biustonosz i podkoszulek dla US Navy

Jak donosi portal Navy Times mające powstać w 2023 biustonosze i podkoszulki to efekt kilku lat pracy. Mimo że na pierwszy rzut oka będą przypominały zwykłą garderobę, stanowić mają wysoce zaawansowaną konstrukcję, zapewniającą stały dostęp do najważniejszych informacji podczas lotów bojowych.

Zdjęcie Specjalny biustonosz sportowy składa się z części czujnikowej i rejestrującej / Defense Advisory Committee on Women in the Services / materiały prasowe

Biustonosze i podkoszulki będą tworzone ze specjalnej tkaniny biosensoycznej produkcji firmy Honeywell. Wyposażone w szereg sensorów, specjalna garderoba będzie pełniła funkcje elektrokardiogramu, monitora oddechu i detektora ruchu.

Co ważniejsze w perspektywie lotów bojowych, specjalny biustonosz i podkoszulek pozwoli na monitorowanie tego, jak organizm reaguje na szybkie i gwałtowne manewry, zapobiegając nagłej utracie przytomności. Biosensoryczne ubrania mają przy tym nawet pomagać w ćwiczeniu tolerancji na silne przeciążenia.

Rzeczniczka Dowództwa Systemów Powietrznych Marynarki Wojennej, Amy Blade, twierdzi, że specjalny biustonosz i podkoszulek były już testowane na ludziach w komorach wysokościowych i samolotach testowych, gdzie symulowano warunki podczas lotu.

Zdjęcie Inteligentny biustonosz dla kobiet opracowuje także US Army. Army Tactical Brassiere prócz zapewnienia komfortu dla żeńskiej części amerykańskiej armii, ma być także specjalnym rodzajem garderoby kuloodpornej / David Kamm/DEVCOM Soldier Center / materiały prasowe

Projekt monitorowania organizmu w kokpicie

Specjalne biustonosze i podkoszulki to część większego projektu, mający stworzyć cały zestaw mulitsensoryczny, zbierający odczyty fizjologiczne amerykańskich pilotów w czasie rzeczywistym. To wynik obserwacji z 2017 roku, kiedy US Air Force zauważyło niepokojące zmiany w parametrach swoich pilotów, po zakończonych lotach. Nie znaleziono przy tym problemów w samych samolotach, więc postawiono na rozwinięcie systemów monitorowania kokpitu.

Zdjęcie Jednym z projektów mających wyposażyć kokpity amerykańskich samolotów w nowe sensory jest projekt ICEMAN. Zakłada on użycie sensorów zarówno do monitorowania stanu pilota jak i diagnozowania co wpływa na możliwe zmiany w parametrach jego organizmu

Projekt nowej garderoby jest więc maksymalnym wykorzystaniem możliwego umieszczenia potrzebnych sensorów. Dowództwo US Navy zwraca przy tym uwagę na ważną kwestię zadbania o potrzeby kobiet w amerykańskiej marynarce wojennej, które to często są pomijane.



Nowe wyposażenie specjalnie dla kobiet w armii

Obecnie aż 12% pilotów w US Navy stanowią kobiety, które latają zarówno na helikopterach, jak i odrzutowcach. Mimo bycia ważną częścią marynarki wojennej pilotki często raportowały o braku odzieży i akcesoriów lotniczych dostosowanych do ich potrzeb.

Zdjęcie Kobiety latające na odrzutowcach potrzebują często innego wyposażenia, niż standardowe, które jest tworzone dla mężczyzn. Mowa tu m.in. o systemach, które pozwalają na oddawanie moczu w czasie lotu / 33rd Fighter Wing / materiały prasowe

Dlatego specjalna inwestycja w biosensoryczny biustonosz w projekcie nowej garderoby dla żołnierzy marynarki jest odbierany jako ważny krok w zapewnieniu odpowiedniego wyposażenia dla kobiet.



Specyficzna dla kobiet odzież została opracowana, aby zapewnić optymalną wydajność. [...] W przypadku bielizny ważne jest, aby zaoferować dostosowane opcje zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn, aby zapewnić komfort i wspierać osobiste preferencje Amy Blade