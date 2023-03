"Mikrofala na kółkach" szybko pacyfikuje drony. Jest nagranie

Leonidas podczas procesu wykrywania nadlatujących dronów, wykorzystuje w swojej pracy technologie sztucznej inteligencji. Pozwalają one nie tylko ustawić urządzenie w stronę bezzałogowców, ale również obliczyć, jaką moc trzeba użyć do ich neutralizacji.

Mikrofale i sztuczna inteligencja przeciw dronom

Firma Epirus twierdzi, że jej urządzenie do zwalczania dronów jest idealnym uzupełnieniem systemów obrony powietrznej. Jako że drony odgrywają coraz większą rolę w konfliktach zbrojnych, co dobrze widoczne jest np. w Ukrainie, to takie urządzenia mogą chronić ważne obiekty miejskie przed atakiem bezzałogowców.

Leonidas ma być stale udoskonalany. W niedalekiej przyszłości pojawią się nowe wersje urządzenia o wiele większej mocy, które będą zdolne do strącania dużych dronów. Dodatkowym atutem systemu jest fakt, że można go przystosować i zainstalować w praktycznie każdym pojeździe bojowym, zatem pozwala to na uzyskanie jeszcze większej uniwersalności na polu walki.