Ukraińcy zniszczyli system S-300V4 i Tor-M2

System S-300V4 przeznaczony jest do ochrony obiektów militarnych oraz infrastruktury krytycznej, a także zgrupowań wojsk piechoty. Rosjanie od jakiegoś czasu przerabiają ten system, by można było go używać do likwidowania celów naziemnych. Jego atrybutem jest możliwość zwalczania celów na dystansach dochodzących nawet do 400 kilometrów. Jest to najnowsza wersja systemu S-300. Wykorzystuje łącznie trzy rodzaje pocisków przeciwlotniczych rodziny 9M82 i 9M83.