Ukraińcy pokonali szeroką rzekę niezwykłym pojazdem. Jest nagranie

Wszędołaz Sherp jest w stanie pokonać każdy teren

Na pierwszy rzut oka uwagę zwracają ogromne opony o wymiarach 160x60 cm, które mają objętość ok. 800 litrów i układ pneumocyrkulacyjny, zapewniający przepływ powietrza i regulację ciśnienia we wszystkich oponach. Prześwit podwozia to niesamowite 600 mm. To sprawia, że Sherp Pro bez problemu przemierza bagna, głęboki śnieg, skalisty obszar, a nawet może pokonać rzekę z prędkością 6 km/h.

Pojazd napędza japoński silnik diesla Kubota-V1505 o mocy 44,3 KM i przekładnie z mechanizmem różnicowym, co powoduje że pojazd może zmieniać kierunek jazdy niemal w miejscu. Jak tłumaczą przedstawiciele firmy Sherp, ich wynalazek steruje się jak czołg, ponieważ kierowca ma do dyspozycji dwie dźwignie do sterowania osobno lewą i prawą przekładnią.