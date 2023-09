Międzynarodowy zespół naukowców, historyków i archeologów zebrał się w tym miesiącu, aby zbadać morski pomnik narodowy Papahānaumokuākea, położony na północny zachód od wysp hawajskich. To obszar o powierzchni 1 508 870 km2, gdzie ochroną objęte zostały rafy, atole oraz płytkie obszary morskie, wpisany w 2010 roku na listę światowego dziedzictwa UNESCO. To właśnie tam leżą też trzy historyczne wraki statków zatopione podczas bitwy o Midway, tj. zlokalizowany 25 lat temu amerykański lotniskowiec USS Yorktown oraz japońskie lotniskowce Kaga oraz Akagi.

Leży na dnie od 1942 roku. Jak wygląda Akagi?

Jak podkreślają badacze, było to ekstremalnie trudne zadanie, nawet z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu umożliwiającego prowadzenie głębinowych eksploracji oceanu, a to ze względu na głębokość, na jakiej spoczywają wraki. Misja zespołu prowadzonego przez Ocean Exploration Trust na pokładzie jednostki badawczej Exploration Vessel Nautilus, wyposażonej w szereg zdalnie sterowanych pojazdów, jak Hercules, Argus, Little Hercules i Atalanta, wielowiązkowy system mapowania oraz narzędzia mapujące Diana i Echo, zakończyła się jednak sukcesem.



Jej najważniejszym punktem było zaś pierwsze wizualne badanie japońskiego lotniskowca Akagi, który został zlokalizowany podczas projektu mapowania dna morskiego w 2019 roku. Mowa o mierzącej 260 metrów długości jednostce trafionej kilkoma bombami powietrznymi podczas bitwy pod Midway, głównego starcia morskiego między Stanami Zjednoczonymi a Japonią w czerwcu 1942 roku, które zmieniło przebieg wojny na Pacyfiku. Gdy na pokładzie statku wybuchły pożary, japońskie niszczyciele ostatecznie zatopiły statek, aby zapobiec jego przechwyceniu przez stronę amerykańską.

Badanie zatopionych wraków do duże wyzwanie

Jak wyjaśnia Hans Van Tilburg, archeolog morski i historyk z rządowej agencji National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) w wywiadzie z Insiderem, aby obejrzeć wrak tego statku, leżący ponad 5400 metrów pod powierzchnią oceanu, wykorzystali jeden ze zdalnie sterowanych pojazdów głębinowych.



Przez 14 godzin w nieinwazyjny sposób badali wrak, ostrożnie okrążając kadłub statku i zaglądając do środka - efekty możemy zaś oglądać na udostępnionym nagraniu.



Oprócz przeglądu Akagi badacze wykonali także pierwsze szczegółowe zdjęcia USS Yorktown, amerykańskiego lotniskowca zlokalizowanego 25 lat temu oraz kompleksowe badanie japońskiego statku Kaga, który również zatonął podczas bitwy o Midway. Bitwy, podczas której Japończycy stracili ponad 3000 ludzi, a Stany Zjednoczone nieco ponad 350.

Minęło osiemdziesiąt jeden lat i bitwa się skończyła. Przyjaźniliśmy się z Japonią przed wojną i po wojnie znacznie dłużej niż okres, w którym byliśmy przeciwnikami. Nie chodzi już o to, kto wygrał, a kto przegrał. Chodzi o pamięć o utraconych młodych lotnikach i marynarzach podsumowuje Van Tilbrug, zwracając uwagę na fakt, że misja była połączonym wysiłkiem amerykańsko-japońskim.