Sauny służą już od jakiegoś czasu Ukraińcom, a dowódca pierwszej linii niedaleko Bachmutu wyraził ogromną wdzięczność, mówiąc, że estońskie sauny zostały zesłane z nieba. Projekt „Sauny dla Ukrainy" trwa już od kilku miesięcy.

Kiedy zostajesz na stanowisku przez trzy dni i trzy noce, w okopach, w deszczu, w błocie, w wilgoci. Potem wracasz i masz gorącą saunę, czystą wodę, gdzie możesz się umyć i wyprać ubrania. To coś wyjątkowego, coś nie z tego świata, to coś absolutnie niesamowitego. Mówi ukraiński dowódca.

Każda pomoc dla Ukrainy się liczy

Estonia, Łotwa czy Litwa, po drugiej wojnie światowej przez długi czas były okupowane przez Związek Radziecki. W związku z czym poczuwają się do obowiązku pomocy Ukrainie w każdy możliwy sposób. Pomoc ta jest bardzo duża w stosunku do wielkości gospodarki tych państw.

Wiele krajów sąsiadujących bezpośrednio z Rosją, robi co może by wesprzeć walczących Ukraińców w walkach, ponieważ wyrażają zaniepokojenie działaniami Moskwy oraz obawiają się, że mogą być następni. Estońskie sauny pozwalają ukraińskim żołnierzom na chwilę zapomnieć o trudach prowadzenia wojny. Mogą poczuć się chociaż przez chwilę lepiej, co również przekłada się na morale wojska.

Inwazja Rosji spowodowała zjednoczenie NATO

Wiele krajów należących do Unii Europejskiej oraz NATO robi wszystko, co w ich mocy, by pomóc walczącej Ukrainie. Inwazja Rosji dała NATO nowe poczucie celu, wzmocnienie swojej obecności w krajach sojuszniczych w pobliżu agresora. Co więcej, zmobilizowało to kraje do tej pory pozostające poza organizacją, aby się do niej przyłączyć.

Jaskrawy przykład stanowi Finlandia, która posiada z Rosją granicę o długości 1300 kilometrów. Do tej pory odmawiała przyłączenia się do NATO, jednak Finowie zmienili zdanie pod wpływem wydarzeń rozgrywających się na Ukrainie, gdy rosyjskie wojska przekroczyły granice suwerennego państwa.