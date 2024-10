Mocne słowa ukraińskiego MON pod adresem Polski. W tle Kraby

Ukraińcy zachwyceni polskimi armatohaubicami Krab

Oficjalnie Polska przekazała Ukrainie 18 systemów AHS Krab, tymczasem same władze w Kijowie dokupiły jeszcze 60 takich maszyn za kwotę aż 3 miliardów złotych. Niedawno ukraińscy żołnierze podzielili się swoją opinią o tych maszynach. Wielu uważa ją za "rewelacyjną broń". Jak podaje Sprotyv.info, polski Krab odznacza się wspaniałą celnością i mobilnością. Bardzo przydatną cechą maszyny jest szybkie przejście z pozycji marszowej do bojowej i odwrotnie, jest to zaledwie 30 sekund. Jednostka ponadto cechuje się dużym zasięgiem.

Oprócz tradycyjnych pocisków 155 mm, te urządzenia mogą razić rosyjskie cele precyzyjnymi i potężnymi amerykańskimi pociskami M982 Excalibur. Spędzają one sen z powiek agresora. Rosyjskie media społecznościowe wielokrotnie informowały, że armia zniszczyła za pomocą pocisków i dronów wszystkie działające w Ukrainie polskie armatohaubice Krab. Tymczasem jest to jedno wielkie kłamstwo. Dowodem na to są najnowsze liczne filmy z frontu, na których uwieczniono pracę tych urządzeń.