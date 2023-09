Na Krymie widziano okręt podwodny projektu 636.3 "Warszawianka"

Rosjanie ujawniają pozycję rosyjskich okrętów

Rosyjska armia zaprojektowała następcę tych jednostek, ale za względu na fakt, że "Warszawianki" są niezwykle ciche podczas przemieszczania się w głębinach morskich, wciąż są produkowane. Obecnie najnowsze to: B-588 Ufa i B-602 Magadan. Każda jednostka posiada 6 wyrzutni torped i jest w stanie zaatakować dowolny cel aż 18 torpedami kalibru 533 mm.

Według oficjalnych informacji, na pokładzie znajdują się pociski przeciwokrętowe 3M54 o zasięgu do ok. 660 km, pociski manewrujące 3M14 przeznaczone do atakowania celów lądowych o zasięgu do 2500 km oraz te przeznaczone do walki z okrętami podwodnymi wroga, a mianowicie rakietotorpedy 91R1.