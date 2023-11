Na Rosjan padł blady strach. Ostrzegają się przed nimi na Telegramie

Do tej pory nie słyszeliśmy o podobnych rozwiązaniach, bo nawet sprawnie działające roje dronów, składające się z wielu jednostek tego samego typu, to wciąż technologia przyszłości, ale podobne twierdzenia pokazują jedno. To nowe zagrożenie, którego Rosjanie nie znają, dlatego tak bardzo się go obawiają - szczególnie że celem wspomnianego bezzałogowego pojazdu naziemnego jest niszczenie okopów, w których obie strony konfliktu będą z powodu trudnych warunków ukraińskiej zimy spędzać coraz więcej czasu.



Drony naziemne to realne zagrożenie

A czy jest realne? Zdecydowanie, wojna w Ukrainie to stale ewoluujące strategie i nowe rozwiązania w dużej mierze oparte o systemy bezzałogowe, w zakresie których Kijów poczynił znaczące postępy. Od czasu wkroczenia Rosji na terytorium Ukrainy 21 miesięcy temu, rola dronów tylko rosła, więc strona ukraińska nieustannie opracowuje kolejne modele, a kilka miesięcy temu pojawiły się wśród nich również platformy lądowe.



Jakiś czas temu mogliśmy zobaczyć w akcji nowe zdalnie sterowane rozwiązania do układania min oraz rozminowywania terenu, a także całą grupę eksperymentalnych urządzeń zaprojektowanych w ramach projektu Brave1. Łącznie liczyła ona 25 różnych dronów lądowych, które testowane są bojowo - można było dostrzec wśród nich takie z wieżyczką strzelecką, podajnikiem amunicji, silnym opancerzeniem i wiele innych, więc łatwiejszy w realizacji wariant kamikadze nie jest z pewnością większym wyzwaniem dla lokalnych inżynierów.