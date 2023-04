Na taki widok czekali Ukraińcy. To potężne armatohaubice PzH 2000

Niemieckie i włoskie armatohaubice PzH 2000 w Ukrainie

System cechuje się wysoką szybkostrzelnością (10 pocisków na minutę), dużą mobilnością oraz znacznym stopniem automatyzacji. Jest również w stanie strzelać na duże dystanse. W przypadku zwykłej amunicji jest to ok. 35 km, ale z dodatkowym napędem pociski mogą ostrzelać cel odległy nawet o 76 km. Broń może również wystrzelić kilka pocisków w taki sposób, aby uderzyły w cel w tym samym czasie.

Armatohaubica PzH 2000 to bardzo ciężka konstrukcja gąsienicowa o masie 57 ton. Jednak dzięki silnikowi o mocy 1000 KM cechuje się wyśmienitą zwrotnością. Na drogach może rozpędzić się do 60 km/h i oferuje zasięg na poziomie 420 km. Do obsługi tego systemu wystarczy tylko trzech żołnierzy, a standardowo załogę stanowi pięciu. Pojazd uzbrojony jest w haubicoarmatę L52 kalibru 155 mm oraz karabin maszynowy MG3.