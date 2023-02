Jak wskazywał Royal United Services Institute, Gepard jest znacznie lepszy do niszczenia całych chmar rosyjskich dronów i pocisków w porównaniu do np. wyrzutni MANPADS ze względu na stosunek efektywności do kosztów przy wystrzeliwaniu amunicji.

Niemniej ukraińska armia nie otrzymała dostatecznie dużo amunicji do Gepardów. Niemcy już jej nie produkowały, a kraje, które jeszcze posiadały jej zapasy jak Brazylia czy przede wszystkim Szwajcaria nie zgadzały się na jej przekazanie. Przez to wraz z przybywaniem kolejnych Gepardów i intensyfikacją walk Ukraińcy musieli zacząć liczyć każdy pocisk do dział 35 mm. To ograniczyło ich efektywność.



Zdjęcie Do tej pory jedynym krajem obok Niemiec, który wysłał amunicję do ukraińskich Gepardów, była Norwegia. Raporty jednak wskazywały, że była ona złej jakości / Krauss-Maffei Wegmann / domena publiczna

Zapowiedź wznowienia przez Niemców produkcji jest więc szczególnie ważną pomocą dla Ukrainy. Zbrojeniówka tego kraju ma największe możliwości zaspokojenia potrzeb ukraińskich Gepardów do zwalczania Rosjan.

Czy nowe pociski do Geopardów to zapowiedź produkcji amunicji do Leopardów?

Warto jeszcze wspomnieć, że zapowiedź Rheinmetall może także wskazywać, że firma jest w stanie produkować także amunicję do czołgów Leopard 1A5, które mają trafić do Ukrainy. Zapowiedź dostarczenia już łącznie prawie 200 tych maszyn od kilku krajów, wzbudziło jednak mieszane uczucia. Do Leopardów 1A5 nie produkuje się już amunicji, a obecne zapasy są wręcz kurczowe. Dlatego te czołgi traktowano już jako problem, a nie wsparcie dla Ukrainy.

Jednak zapowiedź wznowienia produkcji pocisków do Gepardów, daje przypuszczenia, że Rheinmetall może być w stanie rozpocząć produkcję także do Leopardów 1, rozwiązując ich problem. Jak nie będzie to tak szybkie, jak w przypadku Gepardów, na pewno będzie pomocne dla Ukrainy.