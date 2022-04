Poza opancerzonymi wozami Bushmasters Australia przekaże broń, amunicję kamizelki kuloodporne oraz pomoc humanitarną. Najbardziej interesującymi i wartościowym narzędzie pozyskanym przez Australią będą jednak wozy Bushmasters.

Czym jest australijski kołowy transporter Bushmasters?

Bushmaster Infrantry Moblity Vehicle to australijski kołowy transporter piechoty o zwiększonej odporności na miny i ataki z zasadzek wyprodukowany przez zakłady Thales Australia przy wsparciu irlandzkiej firmy Timoney Technology. Pojazd został stworzony z myślą o działaniach głównie w terenie pustynnym. Wyposażony jest w wysokoprężny silnik o mocy 330 KM. Długość pojazdu wynosi 7,18 metra, a szerokość 2,5 metra, a wysokość to 2,65. Masa bojowa to 12 500 kilograma, jego zasięg to 850 kilometrów i może osiągnąć prędkość ponad 100 km/h.

Reklama

W swojej podstawowej wersji przystosowany jest do transportu 9 żołnierzy wraz z zapasem żywności i amunicji. Przy czym Bushmasters służy przede wszystkim do transportu i jest w swojej podstawowe wersji zbyt słabo opancerzony i uzbrojony, aby brać bezpośredni udział w walkach. Jego pancerz samonośny może wytrzymać wybuchy min pułapek oraz amunicji karabinowej, do kalibru 7,62 mm włącznie.

Pojazdy te budowane są również w kilku odmianach: pojazdu dowodzenia, pojazdu szturmowego, moździerza samobieżnego, pojazdu bezpośredniego wsparcia ogniem oraz ambulansów. Nie wiadomo jaka wersja zostanie wysłana Ukrainie. Poza Australia pojazdy te wykorzystywane są w Holandii i na Jamajce. Bushmasters były używane przez żołnierzy w Afganistanie.

Państwa zachodnie rozważają również dostawy cięższej broni na Ukrainę, zapowiedział to minister obrony Wielkiej Brytanii Ben Wallace. Mówi się między innymi o brytyjskiej samobieżnej armatohałbicy AS-90 o kalibrze 155 mm. To sprawdzona konstrukcja, wprawdzie dość leciwa, ale z pewnością byłaby dużym wsparcie dla Ukrainy. Problemem byłaby kwestia szkolenia.