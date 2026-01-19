Amerykanie modernizują bazę wojskową na Grenlandii

Pituffik to jedyna baza wojskowa armii USA w Grenlandii i ważny ośrodek wczesnego ostrzegania przed rakietami balistycznymi. W najbliższym czasie może doczekać się modernizacji lotniska i innych obiektów. Departament Wojny ogłosił przetarg na nowe systemy oświetlenia przy pasie startowym, budowę mostu nad pobliską rzeką oraz inne oznakowanie związane z kierowaniem ruchem i generatory prądu. Koszt modernizacji ma zmieścić się w przedziale 10-25 mln dolarów, a prace mają potrwać trzy lata.

Zapowiadane prace w Pituffik mają rutynowy charakter. Pas startowy w amerykańskiej bazie ma kluczowe znaczenie, gdyż ze względu na odległe położenie i trudne warunki pogodowe zaopatrzenie często musi być dostarczane drogą lotniczą. Ponadto żołnierze w Pituffik często doświadczają miesięcy ciemności, co wymaga dobrego oświetlenia lotniska. W bazie regularnie lądowały m.in. myśliwce F-35 i F-16 czy tankowce KC-135

Miejsce bazy Pituffik Google Maps/Google materiał zewnętrzny

Ostatni bastion?

Pituffik to obecnie ostatnia amerykańska baza wojskowa na Grenlandii. Założona została jeszcze podczas II Wojny Światowej, a swoje największe znaczenie miała podczas Zimnej Wojny jako baza lotnicza Thule. Służyła jako centrum dowodzenia Strategic Air Command oraz jako zdalna stacja śledząca. Była to również baza, z której zbudowano Camp Century - podziemny kompleks, nominalnie służący jako centrum badawcze, ale zbudowany jako miejsce startu rakiet nuklearnych. W 2023 roku baza została przemianowana na Pituffik i przekazana Siłom Kosmicznym Stanów Zjednoczonych. Obecnie w bazie na Grenlandii stacjonuje około 150 amerykańskich żołnierzy.

Ogłoszenie przetargu na modernizację w Pituffik pojawiło się w momencie zaognionej sytuacji Grenlandii. Rząd Donalda Trumpa wprost zapowiada chęć przejęcia największej wyspy świata i to pomimo protestów Duńczyków. Mimo że Amerykanie nie mówią wprost o chęci dokonania tego siłami zbrojnymi, oficjalnie nie dają sygnału, że na pewno by tego nie zrobili. Siły Zbrojne Danii zapowiedziały, że w przypadku inwazji na Grenlandię stacjonujące tam wojska w ramach swoich protokołów mogą od razu odpowiedzieć ogniem na siły inwazyjne.

