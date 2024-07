Nagrali brytyjski śmigłowiec na Ukrainie. Kolejne wzmocnienie frontu

Do sieci trafił niezwykły film, przedstawiający rzadko widziany śmigłowiec Westland Sea King w służbie ukraińskiej armii. To maszyna przekazana przez Brytyjczyków do obrony przez rosyjską inwazją. Przedstawiamy jej możliwości.

Zdjęcie Ukraińcy wykorzystują brytyjski śmigłowiec. Rosjanie się boją / @fabry_il_bomber / Twitter