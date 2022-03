Poniżej zostały zebrane jedne z najbardziej "widowiskowych" nagrań pokazujących obronę wojsk ukraińskich przed rosyjską napaścią. Z pewnością istnieje jeszcze wiele podobnych materiałów filmowych, które nie zostały włączone do zestawienia.

1. Jedną z bardziej spektakularnych, z wojennego punktu widzenia, jest atak na jeden z rosyjskich konwojów. Do akcji wówczas wkroczyły ukraińskie drony Bayraktar oraz artyleria. Drony są wykorzystywane do misji zwiadowczych oraz do misji bojowych. W swoim wyposażeniu mają m.in. szybujące pociski przeciwpancerne MAM-L.

2. Kolejnym dużym atakiem wojsk ukraińskich było zbombardowanie okrętów desantowych Marynarki Wojennej Federacji Rosyjskiej, które okupowały ukraiński port w Brediańsku nad Morzem Azowskim. Na okręty spadły pociski balistyczne. Rakiety podobno były odpalone przez taktyczne zestawy rakietowe 9K79-1 Toczka-U. Z kolei Rosjanie komentują to jako pożar, do którego doszło wskutek wypadku. Według Ukraińców statek Saratow otrzymał bezpośrednie trafienie. Kolejne rosyjskie statki najprawdopodobniej także odniosły obrażenia.

3. Drony Bayraktar sieją spustoszenie wśród rosyjskich wojsk. Na poniższym materiale filmowym opublikowanym około 3 tygodnie temu widać jak siły rosyjskie są zniszczone przez ukraińskie pociski.

4. Wojska ukraińskie często organizują zasadzki na agresora. Tutaj widoczny jest atak na rosyjskie siły rakietami Javelin naprowadzanymi laserowo.

5. Ukraińcy ustawiają także miny przeciwpancerne. Na materiale filmowym widoczna jest eksplozja rosyjskiego czołgu, który natknął się na taką minę. Najprawdopodobniej doszło jeszcze do wybuchu amunicji w czołgu, co spotęgowało siłę eksplozji.

6. Ukraińskie wojsko ostrzeliwuje rosyjskie jednostki i pozycje artylerii. Żołnierze zajmują pozycje w lesie i rozstawiają sprzęt. Wsparcia udziela im dron, który pokazuje pozycje agresora, a potem pozwala na ocenę dokonanych zniszczeń.

7. Podczas patrolu jednego z miast, ukraińscy żołnierze natrafili na pojazd wroga. Ukraińska maszyna BTR-4 (kołowy transporter opancerzony) szybko neutralizuje wroga. Na materiale filmowym widoczna jest seria wystrzelonych pocisków uderzających w rosyjski pojazd.

8. Rosyjskie pojazdy zostały najprawdopodobniej zniszczone przez ręczną broń przeciwpancerną, zaś cała akcja była obserwowana przez dowództwo za pomocą drona wyposażonego w system termowizyjny. Dzięki czemu można szybko uzyskać skuteczność ataku.

9. Wojsko ukraińskie zestrzeliwuje także rosyjskie helikoptery. Na nagraniu widoczny jest pocisk, który uderza w nisko lecący helikopter, który rozbija się kilka sekund później.

10. Kolejnym przykładem z użyciem drona jest atak na rosyjski czołg. W materiale filmowym widać jak bardzo są precyzyjne posyłane pociski.