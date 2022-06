Merlin-VR to bezzałogowy aparat latający, którzy może utrzymywać się w powietrzu przez długi czas. Rosyjski dron może latać na wysokości do 5 km i prowadzić ciągłą obserwację przez 10 godzin. Jego głównym celem jest zbieranie danych wywiadowczych oraz pełni on różne role pomocowe, jak np. naprowadza ogień artyleryjski. Wyposażony jest w hybrydowy układ napędowy, który pozwala na osiągnięcie wyższego pułapu oraz utrudnia wykrycie maszyny.

Dron może pozostawać w powietrzu i prowadzić ciągły monitoring z powietrza w trybie automatycznym i półautomatycznym przez 10 godzin. Może przenosić ładunek o masie maksymalnej 6,5 kg.

Merlin-VR jest zdolny do przenoszenia różnego rodzaju wariantów stacji optyczno-lokalizacyjnych, pracujących zarówno w trybie obserwacji dziennej, ale również w podczerwieni. Pierwszy raz został on zademonstrowany w 2021 roku.

Pomimo że w przestrzeni informacyjnej podkreśla się przede wszystkim fakt stosowania dronów przez stronę ukraińską, Rosjanie również nie pozostają w tyle. Wykorzystują oni m.in. drony Orion. Orion jest długim na 8 metrów dronem, a jego skrzydła mają 16 metrów rozpiętości. Maksymalny udźwig maszyny to jedna tona. Może przenosić do 200 kilogramów uzbrojenia. Rosja wykorzystuje również amunicję krążącą zwaną inaczej dronami kamikadze.

ZALA Kub i ZALA Lancet to jej dwa rodzaje. Lancet ma masę startową 12 kg i głowicę bojową o masie 3 kg, prędkość marszową 80-110 km/h i długotrwałość lotu 40 minut, z zasięgiem rażenia celu 40 km od naziemnej stacji kierowania. Dron ma składane skrzydła oraz startuje z lekkiej pneumatycznej wyrzutni, w odróżnieniu od podobnego KUB-a ma zainstalowany kanał telewizyjny, co pozwala na przekazywanie obrazu w czasie rzeczywistym

Wojna w Ukrainie udowadnia rosnące znaczenie dronów, które mogą być wykorzystywane w misjach rozpoznawczych, jak również do bezpośredniego wsparcia oddziałów na polu walki.