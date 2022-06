Oba typy rakiet są produkcji radzieckiej, zatem są doskonale znane obecnym wojskom Rosji. Rakiety tego typu są na wyposażeniu także m.in. Bułgarii, Chin, Indii, Słowacji, Serbii, a także Polski. Mimo, że zostały opracowane kilkadziesiąt lat temu, wciąż są unowocześniane i stanowią istotne zagrożenie dla wrogów.

Rakieta R-27 Wympieł

Jest to pocisk rakietowy radzieckiej produkcji. Został zbudowany w celu niszczenia celów powietrznych na średnich i długich dystansach. W spisie sprzętu wojskowego NATO figuruje jako AA-10 Alamo.

Może być naprowadzany półaktywnym systemem radiolokacyjnym, który jest jednocześnie korygowany bezwładnościowym systemem nawigacyjnym INS. Rakieta może być ponadto naprowadzana termicznie. Pocisk ma zoptymalizowaną trajektorię lotu - przemieszcza się po krzywej balistycznej.

Reklama

R-27 może neutralizować również cele znajdujące się na ziemi i na morzu. Odznacza się stosunkowo dużą odpornością na działanie systemów zakłócających. Średnica pocisku wynosi 230 mm, przy długości 4080 mm (R-27R) i masie około 250 kg (R-27R). Osiąga prędkość od 2,5 do nawet 4 Ma (3060-4896 km/h).

Zdjęcie Rakieta R-27 wystrzeliwana przez samolot MiG-29 / TSGT MICHAEL AMMONS, USAF/U.S. federal government/domena publiczna / Wikipedia

Według jednego z dziennikarzy wojennych, zauważony na materiale filmowym, pocisk może być wariantem ER. Jest on naprowadzany radiolokacyjnie, który posiada półaktywną głowicę naprowadzającą. Odznacza się swoim dalekim zasięgiem - 130 km.

Możliwości pocisku R-73

Rakieta R-73 jest pociskiem typu powietrze-powietrze radzieckiej konstrukcji. Wykorzystywana jest podczas walki powietrznej i niszczy cele na krótkich dystansach. Mogą być użyte także do neutralizacji innych pocisków manewrujących.

R-73 jest naprowadzany termicznie, na źródło promieniowania podczerwonego. W rejestrze NATO zapisany jest jako AA-11 Archer. Rakiety tego typu weszły do uzbrojenia ZSRR w 1985 roku, jako wyposażenie Migów-29 i Su-27, ale także śmigłowców Ka-50, Mi-28 i Mi-24.

Zdjęcie Rakiety R-73 są skuteczne na krótkich dystansach / KGyST/ Creative Commons Attribution 3.0 Unported / Wikipedia

Należą one do pocisków typu "wystrzel i zapomnij", czyli samodzielnie się naprowadzają na cel bez konieczności ingerencji w tor lotu. Zasięg wynosi od 300 m do 30 km. Pocisk waży 105 kg, przy średnicy 170 mm i długości 2900 mm. Osiąga prędkość 2,5 Ma.