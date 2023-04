Ciężkie miotacze ognia w rękach żołnierzy Putina

Jak podaje brytyjski wywiad, rosyjskie oddziały powietrzno-desantowe (oznaczane skrótem WDW) prowadzące działania na terytorium Ukrainy otrzymały zestaw nowego uzbrojenia, które do tej pory nie znajdowało się na wyposażeniu oddziałów powietrznych. Mowa o systemie artylerii rakietowej TOS-1A, wyrzucającej pociski termobaryczne. Zdaniem ekspertów, jest to najstraszniejsze narzędzie do zadawania strat, jakie było do tej pory używane w konflikcie Rosji z Ukrainą.

Zdaniem Brytyjczyków, przekazanie wyrzutni rakietowych TOS-1A oddziałom powietrzno-desantowym to próba ponownego zbudowania tych jednostek w konflikcie z Ukrainą. Od samego początku trwania wojny ich szeregi zostały mocno przetrzebione, a nowy oręż, który do tej pory nie był przez te jednostki używany, ma pomóc w podniesieniu ich wartości bojowej.