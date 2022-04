Na początku kwietnia Korpus Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych zakończył fazę prób operacyjnych, a 22 kwietnia wydano decyzję o przyznaniu wstępnej gotowości operacyjnej CH-53K King Stallion. To największy jednowirnikowy śmigłowiec w amerykańskich siłach zbrojnych.

Maszyna pomyślnie przeszła wstępne testy operacyjne obejmujące między innymi uzupełnianie paliwa w powietrzu z samolotów KC-130J o każdej porze dnia i nocy. Wykonano ponad 350 operacji lotniczych, a także przetestowano wiropłaty w różnorodnym środowisku naturalnym, uwzględniając zróżnicowane terenu oraz zmienne warunki pogodowe.

Śmigłowiec CH-53K

CH-53K to wersja rozwojowa ciężkiego śmigłowca transportowego Sikorsky CH-53E Super Stallion, który używany jest do taktycznego przerzutu sprzętu lub misji ratunkowych. Jest ona napędzana trzema silnikami turbowałowymi o mocy 4380 KM. Długość maszyny to 30,2 m, a wysokość - 8,46 m. Masa własna to 15 ton, a startowa to ponad 33 tony.

Śmigłowiec jest w stanie lecieć z prędkością maksymalną 315 kilometrów na godzinę i wznosić się z prędkością 12,7 m/s. Jego zasięg to 1100 kilometrów. Uzbrojenie stanowią trzy karabiny maszynowe. Dwa zamontowane po bokach i jeden na rampie. Śmigłowiec może tankować w locie, co pozwala mu zdecydowanie zwiększyć zasięg. Na jego pokładzie jest miejsce dla 5-osobowej załogi oraz 32 miejsca dla żołnierzy. Obecnie śmigłowiec w różnych wersjach użytkuje Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych, Korpus Piechoty Morskiej oraz Japonia.

Śmigłowce sprawdziły się wielokrotnie w sytuacjach kryzysowych i wojennych. W 1991 roku ewakuowały personel ambasady USA w Mogadiszu. W 1995 roku podjęły pilota zestrzelonego nad Bośnią. Były również intensywnie używane w Afganistanie i Iraku do działań logistycznych. Ogółem utracono 14 śmigłowców.

Zdjęcie CH-53K King Stallion / Wikipedia

Najnowsza wersja maszyny oznaczona literą K została oblatana w październiku 2015 roku. Planuje się pozyskać od 156 do 227 sztuk. Dotychczas zakontraktowano 46 egzemplarzy, w tym cztery dla pierwszego klienta eksportowego - Izraela. Dodatkowo prowadzoną są rozmowy z Niemcami.