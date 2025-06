Trwające od wielu miesięcy zamieszanie z TikTokiem może wreszcie dobiec końca. Donald Trump w wywiadzie dla Fox News oznajmił, że rząd USA znalazł "grupę bardzo bogatych ludzi", którzy wykupią TikToka od ByteDance. Umożliwi to dalsze działanie aplikacji w Stanach Zjednoczonych. Tamtejsza administracja nie zezwala na to, by nadal obsługiwała ją firma z Chin, bowiem istnieją przesłanki, że chiński rząd uzyskuje dostęp do danych Amerykanów (a także użytkowników ze wszystkich innych stron świata).