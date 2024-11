Teraz do ograniczenia działalności chińskiej firmy doszło w Kanadzie . Rząd premiera Justina Trudeau, powołując się na względy bezpieczeństwa narodowego , podjął decyzję o tym, by nakazać zamknięcie kanadyjskich oddziałów TikToka. " Rząd Kanady nakazuje likwidację TikTok Technology Canada, Inc. ", podano.

- Zamknięcie kanadyjskich biur TikToka i zniszczenie setek dobrze płatnych lokalnych miejsc pracy nie leży w niczyim najlepszym interesie, a dzisiejsze zarządzenie o zamknięciu właśnie to zrobi. Zaskarżymy to zarządzenie do sądu - powiedział rzecznik platformy w wiadomości e-mail do cbc.ca.