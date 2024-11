Crawly miał wyjechać, ale...

Radość internetowej społeczności nie trwała długo. Jeszcze nie tak dawno na swoim nagraniu Crawly z rozżaleniem wypowiadał się o tym, że wolałby mieszkać w Moskwie, a akurat przebywa w Turcji i chce dostać się do swojego "wymarzonego" miejsca. Krzyż na drogę - stwierdzili internauci, licząc, że ten więcej się już w Polsce nie pojawi.

Niestety, znowu tu jest. W sieci pojawiły się informacje o jego powrocie, a także filmik z jego najnowszej akcji. Na pełnej - masa ludzi w kartonach pod jego przewodnictwem wpakowała się do punktu usługowego:

TikTok

To by było na tyle z jego wyprowadzki...

Postać niegodna zaufania?

Oczywiście największym zarzutem wobec "twórcy" jest to, że jego pranki i filmiki nie bawią tych, którzy są w nie mimowolnie zaangażowani. Klienci galerii handlowych, a przede wszystkim pracownicy nie kryją oburzenia i zirytowania. Co więcej, niektóre osoby zgłaszały wręcz przerażenie na myśl o tym, że i tak trudny dzień w pracy zostanie ubogacony przez zgraję żartownisiów. Wątplwiości budzi też wchodzenie za ladę punktów fast-food, które mają przecież standardy higieny do utrzymania. A ciężko sądzić, że Crawly i jego towarzysze mają książeczki sanepidowskie z aktualnymi badaniami.

To jednak nie wszystko. Okazuje się bowiem, że sam zainteresowany ukrywał swoją tożsamość. Miał być rzekomo Białorusinem, co jednak okazało się nieprawdą. Jak sam przyznał, używał tej "tożsamości" z uwagi na rzekomo lepsze podejście ze strony Polaków. W rzeczywistości Crawly pochodzi z Ukrainy, a konkretniej z miasta Dniepro.