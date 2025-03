Rząd Albanii również niedawno zbanował TikToka aż na rok . Zrobił to, aby chronić najmłodszych użytkowników przed przemocą po tragicznym wydarzeniu, podczas którego jeden z nastolatków zmarł w wyniku dźgnięcia nożem przez rówieśnika. Wszystko przez kłótnię na czacie w aplikacji.

NPR w styczniu podało, że Biały Dom obecnie negocjuje umowę, zgodnie z którą chiński właściciel TikToka, ByteDance, zachowa mniejszościowy udział w firmie, natomiast nad algorytmem, zbieraniem danych i aktualizacjami oprogramowania będzie czuwać Oracle . Dzięki temu amerykańscy inwestorzy mieliby większościowy pakiet udziałów w aplikacji, co pozwoliłoby im na bezpośrednie monitorowanie i nadzorowanie, co się z nią dzieje. Nowa umowa umożliwiałaby Oracle zminimalizowanie chińskiego udziału w platformę społecznościową.

To nie jest pierwszy raz, kiedy Microsoft próbuje przejąć TikToka . Już w 2020 roku prowadzono rozmowy w sprawie zakupu platformy. Microsoft twierdził, że jego celem jest zapewnienie przejrzystości użytkownikom aplikacji, przy jednoczesnym utrzymaniu bezpieczeństwa . Microsoft rywalizował wtedy z Oracle i Walmartem, jednak umowa nagle się rozpadła. W styczniu 2025 roku Walmart wycofał się z rozmów, prawdopodobnie z powodu wysokiej ceny aplikacji.

Tuż przed wyłączeniem TikToka w USA, Perplexity AI zaoferowało ByteDance umowę, która pozwalałaby kontynuować działalność aplikacji. Jak twierdzi Associated Press, nowa propozycja Perplexity zakłada, że USA będzie posiadać do 50% udziałów w nowym podmiocie, który połączy firmę AI z TikTokiem .

Grupa zgłosiła swoją chęć przejęcia aplikacji, zanim TikTok został zbanowany. Uznany inwestor, Kevin O'Leary połączył wtedy siły z inicjatywą prowadzoną przez Franka McCourta w celu zakupu TikToka i odbudowy platformy w sposób, który priorytetowo traktuje prywatność. W marcu współzałożyciel Reddita, Alexis Ohanian, dołączył do oferty Project Liberty, aby przejąć aktywa TikToka.

Elon Musk oświadczył, że nie jest zainteresowany kupnem aplikacji. "Nie składałem oferty na TikToka", powiedział w zeszłym miesiącu. Dodał, że nie ma pomysłu, co mógłby zrobić, gdyby miał tę platformę.

TikTok pozostaje w zawieszeniu, chociaż jest dostępny w App Storze i Google Play. W każdej chwili może być jednak zablokowany, jeśli nie dojdzie do jakiegoś porozumienia. Wydaje się, że zarówno rząd USA, jak i firma ByteDance, są znacznie bardziej skłonni do negocjacji, niż gdy to miało miejsce w przeszłości.