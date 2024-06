Nawet USA jej jeszcze nie mają, a Ukraina tak. To wyjątkowy prezent

Zasięg ostrzału Hawkeye przy standardowej amunicji wynosi 11,6 km, a w przypadku pocisków wspomaganych rakietowo może osiągnąć nawet 19,5 km. Maksymalna szybkostrzelność wynosi osiem strzałów na minutę przez trzy minuty, przy stałej szybkości trzech strzałów na minutę. W haubicy można używać pełnego asortymentu amunicji 105 mm wykorzystywanej przez armię amerykańską.

Nawet armia USA jeszcze z niej nie korzysta

System kierowania ogniem obejmuje celownik optyczny z teleskopem M137A2 i system cyfrowy MG 9000, na który składają się inercyjny system nawigacji LN-270 firmy Northrop Grumman, kamera celownicza DFS-02 firmy Sekai Electronics, antena GPS S67-1575 firmy Sensor Systems Inc, radar prędkości wylotowej pocisku Weibul Scientific i wyświetlacz Mandus.

Co ciekawe, chociaż w 2021 roku armia USA podpisała kontrakt na produkcję dwóch egzemplarzy testowych tego rozwiązania, to wciąż poddawane są one weryfikacji i nie weszły jeszcze do służby. Oznacza to, że Ukraina może zostać pierwszym użytkownikiem tego rozwiązania.

