Bitwa o Donbas, która rozgrywa się na wschodzie Ukrainy, wymaga innego rodzaju uzbrojenia niż starcia na północ od Kijowa. Potrzebna jest ciężka broń, a przede wszystkim dobra artyleria. Dlatego też Stany Zjednoczone, Polska i Czechy wysłały różne zestawy, które mają wspomóc Ukraińską armię. Ważnym wsparciem będą też niemieckie haubice Panzerhaubitze 2000.

Niderlandy posiadają ich 56 sztuk, ale tylko 24 pozostają w czynnej służbie, więc dysponuje nadwyżką sprzętową, którą może przekazać walczącej Ukrainie. Do obsługi tego najnowocześniejszego sprzętu Ukraińcy będą musieli jednak przejść dodatkowe przeszkolenie. Niemieccy instruktorzy mają je przeprowadzić w Niemczech i Polsce. Berlin twierdzi, że nie może przekazać haubic z własnych magazynów, bo nie posiada nadwyżek. Oczywiście swoją rolę odgrywa tutaj też polityka, ponieważ rząd Olafa Scholtza kluczy w sprawie wysyłania ciężkiej broni walczącej Ukrainie.

Panzerhaubitze 2000

PanzerHaubitze 2000 to niemiecka samobieżna haubicoarmata kalibru 155 mm opracowana przez firmy Krauss-Maffei Wegmann, MAK System Gesellschaft oraz Rheinmetall dla Bundeswehry. Pojazd jest długi na 11,7 metra, a szeroki na 3,6 metra, jednocześnie jego wysokość to 3,1 metrów. Może poruszać się z prędkością 60 km/h, a jego zasięg to 420 kilometrów. Pojazd pomieści cztery osoby. Uzbrojona jest w haubicoarmatę L52 oraz karabin maszynowy MG3.

PanzerHaubitze 2000 to potężne uzbrojenie, które jednak rzadko kiedy operuje na pierwszej linii walk, ale raczej zapewnić wsparcia głównym siłom z większej odległości. Może prowadzić ogień do ponad 40 kilometrów. Ewentualnie może również w obronie własnej atakować cel bezpośrednio podobnie jak czołg.

Haubice byłby najcięższym sprzętem dostarczonym przez państwa zachodnie Ukrainie i znacząca wzmocniłby zdolności militarnej ukraińskiej armii. Artylerzyści ukraińskiej armii potwierdzili już swoje wysokie umiejętności zadając poważne straty przeciwnikowi.