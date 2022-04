Duma Rosji, krążownik "Moskwa" został wczoraj zatopiony. Strona ukraińska twierdzi, że było to spowodowane uderzeniem w okręt dwóch ukraińskich pocisków Neptun. Z kolei Rosja twierdzi, że doszło do jakiegoś wypadku, który dopiero potem spowodował wybuch.

Forbes oszacował wartość zniszczonego krążownika na około 750 milionów dolarów (czyli ponad 3,2 miliarda złotych). Analitycy porównali "Moskwę" z krążownikiem tej samej klasy "Ukraina", który w 1995 roku kosztował 720 milionów dolarów.

Do strat nie wliczono kosztów uzbrojenia, które znajdowało się na okręcie (ich liczba i rodzaj nie jest znana), a także nie wliczono kosztów naprawy krążownika, która miała miejsce w 2020 r. Koszt modernizacji oszacowano na 363 mln dolarów (ponad 1,5 mld zł).

Reklama

Kolejną dużą stratą dla wojsk rosyjskich było zestrzelenie samolotu desantowego Ił-76, który był wart około 86 mln dolarów (prawie 370 milionów złotych).

W sumie ukraińska armia zniszczyła 160 samolotów. W tym samoloty Su-30CM i Su-34, które są w stanie przenosić taktyczne głowice jądrowe. Koszt jednego Su-30CM wynosi 50 mln dolarów (prawie 215 mln zł). Rosyjskie straty w tej "kategorii" wynoszą łącznie 3,8 miliarda dolarów. Przeliczając na polską walutę (kurs na 15 kwietnia) otrzymujemy około 16 302 000 000 złotych.

Następną kosztowną stratą było zatopienie, wskutek ukraińskiego ataku, okrętu desantowego "Saratow". Był to pierwszy okręt wojenny Federacji Rosyjskiej, który wpłynął do okupowanego ukraińskiego portu. Dostarczał wówczas sprzęt wojskowy dla armii rosyjskiej. Okręt ten uczestniczył także w aneksji Krymu w 2014 roku. Szacowana wartość statku wynosi 75 mln dolarów.

Zdjęcie Armia ukraińska 24 marca zniszczyła rosyjski okręt "Saratov" / armyinform.com.ua / materiały prasowe

Do tej pory armia ukraińska zniszczyła m.in. 144 śmigłowców, 160 samolotów, 753 czołgów, 1968 wozów opancerzonych, 7 statków i łodzi wojskowych, 134 dronów, czy 366 systemów artyleryjskich.

Koszt wojskowego helikoptera to około 16 mln dolarów (prawie 70 mln złotych), a opancerzonego wozu bojowego to około 14 mln dolarów (około 60 mln złotych).

Według Forbesa, w wyniku wojny w Ukrainie, Rosja straciła sprzęt wojskowy warty ponad 10,8 miliarda dolarów, co daje astronomiczną kwotę ponad 46,3 miliarda złotych. Za tyle pieniędzy można byłoby wybudować 24 Stadiony Narodowe (koszt jednego to ok. 1,9 mld zł).

Trzeba podkreślić, że wartość zniszczonego sprzętu została obliczona na podstawie danych wojennych podawanych przez stronę Ukraińską.