Rosjanie korzystają z niego dopiero od miesiąca

Co ciekawe, taką kombinację zobaczyliśmy po raz pierwszy dopiero w kwietniu tego roku, bo chociaż Kurganmashzavod obiecywał wprowadzenie "Kaktusa" na BMP-3 już na początku 2023 roku, to ostatecznie zaliczył ponad rok opóźnienia. A z czym konkretnie mamy do czynienia? 4S24 Kaktus to pancerz reaktywny, czyli aktywnie reagujący na penetrujący go pocisk poprzez częściowe rozproszenie jego energii bądź energii wybuchu zawartego w nim ładunku kumulacyjnego.



Zazwyczaj stanowi opancerzenie dodatkowe, umieszczone w pewnej odległości od pancerza właściwego, jednak istnieją także wersje będące integralną częścią opancerzonego pojazdu. Najpopularniejszym typem pancerza reaktywnego jest wybuchowy pancerz reaktywny, tzw. ERA (ang. explosive reactive armour) zawierający materiał wybuchowy, chroniący pojazd poprzez wywołanie kontreksplozji względem trafiającego go pocisku i takim właśnie typem jest Kaktus.

4S24 Kaktus. Co potrafi?

4S24 Kaktus to dzieło moskiewskiego instytutu Scientific Research Institute of Steel, znanego również jako NII Stali, który słynie z produktów wojskowych, w tym pancerzy czołgowych i hełmów wojskowych, a od 2023 roku także koców antyodłamkowych, wprowadzone do służby w 2001 roku. Jednymi z głównych zalet wersji dla BMP-3 są łatwość i szybkość wymiany zniszczonych bloków w terenie oraz możliwość wykorzystania na lekkich pojazdach opancerzonych bez ich zbędnego obciążania - niemniej dodatkowa masa sprawia, że BMP-3 z tym pancerzem traci zdolność amfibii.

W zamian zyskuje jednak zwiększoną przeżywalność, bo według deklaracji producenta wykorzystane moduły są niewrażliwe na ogień z karabinów maszynowych kal. 12,7 mm i słabo wrażliwe na ogień z karabinów maszynowych KPW kal. 14,5 mm, a do tego mogą niemal całkowicie zneutralizować uderzenie nietandemowych pocisków kumulacyjnych (HEAT) i przeciwpancernych rakiet kierowanych o penetracji pancerza do 500-550 mm.



"Kaktus" powinien więc znacząco zwiększyć ochronę rosyjskich lekko opancerzonych pojazdów przed ukraińskimi dronami wyposażonymi w głowice kumulacyjne, masowo używane na linii frontu, a przynajmniej teoretycznie, bo praktykę widzimy na udostępnionym filmie.