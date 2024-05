W końcu dotarły. Potężne bomby z USA już na Ukrainie

Ukraina uderzyła w Rosjan kierowanymi bombami GBU-39

Co najważniejsze, bomby te okazały się być odporne na zakłócenia powodowane przez rosyjskie systemy walki elektronicznej (WRE). Siły Zbrojne Ukrainy podały, że rosyjscy żołnierze już odczuwają skutki użycia tych bomb na ich pozycje na wschodzie kraju.

GBU-39/B (SDB) to amerykańska lekka precyzyjna bomba powietrzna kierowana o masie 130 kg. Ma średnicę ok. 190 mm i długość ok. 1,8 m. Maksymalny zasięg lotu po zrzuceniu z dużej wysokości wynosi do 110 km. Bomba posiada również skrzydła, które rozprostowują się w locie, co znacznie zwiększa zasięg rażenia celów.

Czym jest i co potrafi amerykańska bomba GBU-39?

Ich domeną jest wolframowa końcówka głowicy, która może penetrować betonowe bunkry. System detonacji pozwala także wybrać przed zrzutem detonację powietrzną oraz opóźnienie detonacji po trafieniu w cel. Dokładność trafienia osiągana jest dzięki pokładowemu systemowi sterowania z systemem inercyjnym i dodatkowo GPS.

Kilka dni temu, Rosjanie pokazali swoją odpowiedź na te amerykańskie bomby. Chodzi o bomby UMPB D-30 SN. Są one rozwinięciem programu UMPK i zbliżone możliwościami do amerykańskich GBU-39/B SDB z programu GLSDB. Atrybutem tej kierowanej bomby jest trzykrotnie większy zasięg w porównaniu do konwencjonalnych bomb szybujących. Armia Kremla obecnie najczęściej atakuje nimi Charków.