Irański dron z potężną bronią spadł w Rosji. Pierwszy taki przypadek

Mohajer-6 to naprawdę zaawansowany dron

Okazuje się, że na pokładzie znajdują się wciąż sprawne pociski kierowane Qaem. Mówimy tutaj o naprawdę zaawansowanej broni. Wyposażone są one bowiem w naprowadzane na podczerwień lub telewizyjne. Do drona mogą być montowane również pociski powietrze-ziemia, powietrze-powietrze, rakiety kierowane, pociski moździerzowe oraz elektroniczne środki zaradcze, czy radarowe kapsuły wykrywające i ostrzegawcze. Dron posiada również system autopilota, który zdolny jest do automatycznego startu i lądowania.

Jak donoszą irańscy eksperci, w maszynie zamontowane są elektroniczne środki wsparcia, zakłócacze komunikacji lub systemy do prowadzenia walki elektronicznej. Zasięg operacyjny UAV-a wynosi 500 km. Sprzęt może osiągnąć prędkość 200 km/h i wytrzymać 12 godzin ciągłej pracy. Masa startowa wynosi około 670 kg.

Iran zapowiada nowego drona Mohajer-10

Co ciekawe, Iran ogłosił niedawno produkcję nowego drona o nazwie Mohajer-10. Analitycy podają, że wygląda on zupełnie jak amerykański MQ-9 Reaper. Oznacza to, że mamy do czynienia z bezzałogowcem typu HALE (ang. High Altitude Long Endurance), czyli przeznaczonym do spędzania długiego czasu w powietrzu i latania na dużych wysokościach.

Ujawniona specyfikacja zdaje się to potwierdzać, bo dowiadujemy się, że dron może latać z prędkością do 210 km/h, pochwalić się zasięgiem 2000 km (zbiornik paliwa o pojemności 450 litrów), pozostawać w powietrzu przez nawet 24 godziny oraz latać na wysokości 7000 metrów.