Rosyjska armia niepokojąco szybko odbudowuje swoją potęgę

Jak donosi znana amerykańska firma analityczna Bain & Company, rosyjska armia szybko rośnie w siłę i nic nie wskazuje na to, by to miało się zmienić. Kreml może planować nie tylko zajęcie całej Ukrainy, ale również będzie militarnie zdolny do uderzenia na sąsiadujące kraje, w tym te należące do NATO.

Okazuje się bowiem, że każdego dnia rosyjski przemysł zbrojeniowy produkuje niezwykłe ponad 12 tysięcy pocisków artyleryjskich. Co najciekawsze, ich produkcja kosztuje śmieszne pieniądze, bo ok. 1000 dolarów za sztukę. Oznacza to, że miesięcznie rosyjska armia jest w stanie wyprodukować nawet 375 tysięcy pocisków artyleryjskich i oszałamiającą liczbę 4,5 miliona pocisków rocznie.

