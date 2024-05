Przekroczono gigantyczną, psychologiczną liczbę zabitych żołnierzy

Władimir Putin chce pokoju, by dozbroić swoją armię

Jednocześnie w mediach pojawiła się informacja, że Władimir Putin już teraz jest gotowy do rozmów pokojowych. Dmytro Kułeba, minister spraw zagranicznych Ukrainy, postanowił skomentować te wieści. Kułeba podkreślił i jednocześnie ostrzegł, że otoczenie Władimira Putina w ten sposób "wysyła fałszywe sygnały o rzekomej gotowości do zawieszenia broni, mimo, że rosyjskie wojska nadal brutalnie atakują Ukrainę, a ich rakiety i drony spadają na ukraińskie miasta i społeczności".

Instytut Studiów nad Wojną (ISW) podkreśla, że nawet gdyby doszło do podpisania paktu pokojowego, nie ma podstaw aby sądzić, że Kreml będzie respektował zobowiązujące Rosję do nienaruszania suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Zaznacza, że zawieszenie broni umożliwiłoby Rosji odbudowę zdegradowanych sił i dalszą mobilizację swojej bazy obronnej oraz przemysłowej bez ograniczeń związanych z pilnymi potrzebami operacyjnymi na Ukrainie.

Każdego dnia na Ukrainie ginie ponad 1000 rosyjskich żołnierzy

Obecnie każdego dnia ukraińscy żołnierze eliminują z frontu ponad 1000 rosyjskich najeźdźców i dziesiątki czołgów. Kreml nie może przeprowadzić powszechnej mobilizacji, ponieważ mogłoby się to zakończyć niepokojami społecznymi i kolejną próbą zamachu stanu. Jednocześnie Rosji kończą się czołgi. Jeden czołg powstaje trzy dni, a w tym czasie na froncie niszczonych może być nawet 30 czołgów. Analitycy uważają, że jeśli Ukrainie uda się przetrwać do końca 2024 roku, to Rosja może definitywnie przegrać tę wojnę.