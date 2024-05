Rosjanie wysłali ogromny transport broni, a teraz się poddają

Władze Rosji mają coraz większe problemy ze swoimi żołnierzami. Jak podaje dowództwo Sił Zbrojnych Ukrainy, od jakiegoś czasu rosyjscy żołnierze masowo się poddają. Materiały z takich akcji zalewają serwisy społecznościowe, jednak z wiadomych przyczyn próżno ich szukać w rosyjskiej przestrzeni Internetu.

SZU właśnie opublikowały jeden z takich filmów, na których udokumentowano moment poddania się grupy rosyjskich żołnierzy w ukraińskim obwodzie sumskim. Co ciekawe, leży on zaledwie 150 kilometrów od Kijowa. To właśnie z tych terenów Rosjanie na początku wybuchu wojny w 2022 roku urządzili nieudany rajd na stolicę Ukrainy.