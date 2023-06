Według ustaleń mediów wojskowy pojazd należy do 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Wędrzyna. Po przybyciu służb medycznych kobieta kierująca Fordem została przebadania i skierowana do szpitala na dalszą diagnostykę. Obecnie policja i wojsko wspólnie ustalają przyczyny wypadku.

Na miejscu są prowadzone czynności. Będziemy wyjaśniać wszelkie kwestie związane z poruszaniem się pojazdu oraz jak doszło do tego zdarzenia mł. asp. Rafał Jarząb z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu dla Gazety Wrocławskiej

Nasz patrol także bada na miejscu szczegóły kolizji. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną zdarzenia była nieuwaga kierowcy pojazdu wojskowego, który nie zauważył jak kierująca pojazdem kobieta zmieniła pas ruchu kapitan Daniel Zakrzewski z Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Żaganiu, dla portalu wroclaw.pl

Moździerz Rak brał udział w wypadku

Kobieta kierująca Fordem na pewno na długo będzie pamiętać spotkanie trzeciego stopnia z wojskowym pojazdem. Jej samochód "pochwycił" Rak, czyli moździerz samobieżny na bazie sławetnego transportera Rosomak. Na zdjęciach zdradza go wieża ze 120-mm działem MAHSW, które jak twierdzi producent, ma donośność 15 kilometrów.

M120 Rak to w polskim wojsku mobilny wóz wsparcia ogniowego. To mniejszy brat sławetnej armatohaubicy AHS Krab, którego zadaniem jest wykorzystanie swojej mobilności, aby dotrzymać tempa podczas ataku, bądź szybko przemieszczać się podczas obrony. Do tego służy mu platforma Rosomaka, która może rozpędzić się do 100 km\h.

Zdjęcie Pancerz moździerza M120 Rak chroni go przed odłamkami i ostrzałem z broni małokalibrowej. Do ochrony korzysta z systemu Obra-3, który analizuje sygnały np. wrogich pocisków kierowanych, aby je wykryć i w razie niebezpieczeństwa, wytworzyć zasłonę dymną

Rak to jedna z broni, którą Polska zapowiedziała wysłać Ukrainie. Na początku kwietnia polski rząd przekazał, że Kijów otrzyma od nas trzy kompanijne moduły ogniowe Rak, czyli 24 maszyny. Tak przejdą swój chrzest bojowy.