Niemieckie Patrioty trafiły do Polski. Chronią wschód kraju

Niemieckie Patrioty już w Polsce

O wysłaniu systemów Patriot do Polski poinformował profil Bundeswehry w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Jak podał, w zeszłym tygodniu do naszego kraju wyjechali niemieccy przeciwlotnicy z 21. Grupy Rakiet Przeciwlotniczych. Wspierać je mają także jednostki z Bad Sülze i Husum, w której znajdują się także kolejno 24. i 26. Grupa Rakiet Przeciwlotniczych. Jednostki wyruszyły w kilku konwojach, które przez kilka dni zjeżdżały do Polski.

Już kilka dni temu niemiecka telewizja NDR donosiła, że niemieckie Patrioty wyruszyły do naszego kraju. Przyjechały do nas łącznie dwie baterie wraz z 200 żołnierzami. Chronić mają przede wszystkim punkt logistyczny Rzeszów-Jasionka, gdzie lądują samoloty z pomocą dla Ukrainy. Misja niemieckich przeciwlotników w Polsce potrwa co najmniej sześć miesięcy.

Niemieckie Patrioty bronią wschodniej Polski

13 stycznia niemiecki minister obrony potwierdził, że do końca miesiąca systemy Patriot z jego kraju ponownie znajdą się w Polsce. Warto przypomnieć, że to nie pierwszy raz, gdy niemieckie Patrioty trafiły do Polski. Wcześniej stacjonowały już nieopodal Zamościa od stycznia do listopada 2023 roku.

Obecnie Niemcy zastępują w swojej misji Amerykanów, którzy właśnie wycofują swoje systemy Patriot po prawie trzech latach służby nieopodal lotniska Rzeszów-Jasionka. Utrzymanie systemów obrony powietrznej zachodnich armii w Polsce jest elementem prezencji NATO na wschodniej flance od momentu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Przy tym mają chronić ważne transporty broni dla Ukrainy. Obok niemieckich Patriotów na ten moment lotnisko Rzeszów-Jasionka chronią także systemy NASAMS Norwegów, którzy wraz z nimi wysłali do Polski dodatkowo samoloty F-35.

Z czego składa się bateria systemu Patriot?

Typowa bateria systemu Patriot składa się z ośmiu wyrzutni pocisków rakietowych. Każda z wyrzutni może mieć różną liczbę kontenerów w zależności od tego, jakie pociski przechowuje. Na zdjęciach udostępnionych przez Bundeswehrę dotyczących transportu do Polski widać Patrioty z kontenerami pocisków PAC-2 GEM (cztery kontenery) oraz PAC-3 (na zdjęciu 8 kontenerów).

Patriot to olbrzymi system, na który oprócz samych wyrzutni składa się wiele elementów. Jednym z ważniejszych jest radar. Podstawowo jest to AN/MPQ-65, który pozwala na kontrolę nieba w odległości 100-150 kilometrów, mogąc śledzić aż 100 celów jednocześnie. Zarówno wyszukuje cele, jak i naprowadza na nie pociski.

Za wyznaczanie celów Patriota odpowiada centrum dowodzenia (ECS). W nim monitorowane są dane zebrane przez radar i podane im przez maszt na specjalnych. Co ciekawe system Patriot może atakować znalezione cele także w pełni automatycznie, gdzie radar sam decyduje, czy to, co znalazł, należy zestrzelić.

