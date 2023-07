Napoleon Bonaparte miał powiedzieć, że armia maszeruje na swoich żołądkach. Zdają sobie z tego władze i obywatele krajów wspierających Ukrainę, którzy przesyłają jej armii specjalne racje wojenne. Wszakże nie samą walką żołnierz żyje i aby móc używać dostarczonej broni, musi też mieć co jeść.

Dodatkowe jedzenie z różnych armii na świecie jest także dla ukraińskich żołnierzy okazją do lepszego poznania kultur wielu krajów. Nic tak dobrze nie powie o charakterze armii, jak jej racje żywnościowe. Zobaczcie sami co dostali Ukraińcy.

