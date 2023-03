Niesamowity nocny atak Ukraińców. Rosjanie nie mieli żadnych szans

Widać na nim jak z użyciem komercyjnego drona z wbudowaną kamerą na podczerwień patrolują obszar dookoła Bachmutu w poszukiwaniu rosyjskich pozycji. Nagle dostrzegają ziemiankę z wrogimi żołnierzami. Utrzymując drona dają koordynaty artylerzystom, po czym ci rozpoczynają kanonadę.

Po pierwszym strzale widać jak Rosjanie którzy przeżyli uciekają w pobliskie drzewa. Myślą, że są bezpieczni. Nie zdają sobie sprawy, że dla ukraińskiej artylerii zrobili z siebie tylko wymarzony cel. Drugi strzał zmiata ich z powierzchni ziemi.

Zdjęcie Ciekawostką jest, że 26. Brygada Artylerii, która współpracowała przy ataku od października wykorzystuje polskie armatohaubice AHS Krab obok starszych maszyn Panzerhaubitze 2000. Być może do nagranego ataku użyły właśnie polskich konstrukcji / @ThatKHersch / Twitter

Konsumenckie drony + artyleria = zniszczenie rosyjskiego najeźdźcy

Pokazane nagranie to idealny przykład jak Ukraińcy wykorzystują konsumenckie drony do rekonesansu. Potrafią one być tak samo dobre, a nawet lepsze niż systemy wojskowe. Są tanie, ciche i łatwe w operowaniu. Dzięki temu mogła trafić do znacznej liczby jednostek, gdzie praktycznie każdy żołnierz może nimi operować po szybkim szkoleniu.

Zdjęcie Ukraińscy żołnierze do operowania komercyjnymi dronami na froncie używają nawet padów do konsol i gogli VR / Citzen of Ukraine / Twitter

Cywilne drony stają się przy tym dla Ukraińców narzędziem do kierowania ogniem artyleryjskim. Żołnierze przeglądający pole bitwy dają namiary dla współpracujących z nimi artylerzystów, drużyn broni ppanc. czy operatorów dronów kamikadze którzy atakują znalezione cele. W ten sposób Ukraińcom udało się zniszczyć nawet najnowocześniejsze rosyjskie pojazdy jak najnowsze czołgi T-90M.

Cywilne drony służące do rekonesansu są elementem całego elektronicznego systemu kontrolowania pola walki Ukraińców. Dzięki niemu posiadają oczy nawet nad rosyjskimi pozycjami. I to daje im często przewagę w walce.