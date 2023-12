Niesamowity szturm Ukraińców na rosyjskie okopy

Świetne transportery opancerzone M113 w Ukrainie

Do Ukrainy trafiło już kilkaset transporterów opancerzonych M113 z wielu państw NATO i są one bardzo chwalone przez Ukraińców. Pomo faktu, że to już stare i wysłużone maszyny, wciąż pozwalają skutecznie odpierać ataki, a nawet realizować szturmy na agresora. Najwięcej pojazdów M113 zostało przekazanych przez USA, bo ok. 400 sztuk, ale po 50 sztuk przekazały też inne państwa, np. Australia, Litwa, Niemcy czy Hiszpania.

M113 cieszą się popularnością, ponieważ bardzo łatwo można je naprawić, nawet na froncie. Chwalona jest m.in. jakość wykonania transporterów, ponieważ np. układ olejowy i paliwowy jest szczelny i nie cieknie, jak ma to miejsce w radzieckich konstrukcjach.

Czym jest transporter opancerzony M113?

Transporter opancerzony M113 ma długość ok. 4,9 m, szerokość 2,9 m oraz wysokość 2,5 m. Jego masa to ok 12,5 tony. Zastosowano w nim silnik diesla o mocy 275 KM. Ogólna produkcja M113 wyniosła ponad 80 tysięcy egzemplarzy w przynajmniej 40 wariantach.