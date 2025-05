Amerykański U-2 Dragon Lady to ikona wśród samolotów szpiegowskich, owiana aurą tajemniczości, która od dekad fascynuje miłośników lotnictwa. Jego niezwykłe możliwości, w tym zdolność do operowania na ekstremalnych wysokościach , wciąż budzą podziw. Jednym z największych wyzwań dla pilotów tego samolotu jest precyzyjne lądowanie, które nawet dla najlepszych bywa prawdziwym testem umiejętności.

W sieci pojawił się materiał filmowy ukazujący, jak skomplikowanym zadaniem jest lądowanie U-2 Dragon Lady. Samolot wyposażono w podwozie przypominające to stosowane w szybowcach, co pozwala zminimalizować masę maszyny, umożliwiając jej lot na ogromnych wysokościach i długotrwałe misje nad terytorium wroga. Specjalne odbojniki na końcach skrzydeł stabilizują samolot podczas lądowania, chroniąc jego rozległe skrzydła przed uszkodzeniem. Mimo to, maszyna często wymaga napraw po powrocie na ziemię.