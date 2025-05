Identycznie jest w przypadku haubic K9. Jest to nowoczesny, południowokoreański system artyleryjski kalibru 155 mm, zaprojektowany z myślą o wysokiej mobilności i skuteczności na polu walki. Wyposażona w zaawansowany system kierowania ogniem, umożliwia precyzyjne rażenie celów na odległość do 40 km, a w przypadku amunicji specjalnej nawet dalej. Jej szybkostrzelność, wynosząca do 6 strzałów na minutę, oraz zdolność do szybkiego przemieszczania się po oddaniu salwy (tzw. "shoot and scoot") czynią ją trudnym celem dla przeciwnika. K9 jest także zautomatyzowana, co pozwala na minimalizację załogi i zwiększenie efektywności operacyjnej.