Siły Zbrojne Estonii wykorzystują pociski Javelin, jednak ich duża część trafiła do Ukrainy w związku z agresją Rosji. Co ciekawe pierwsza dostawa tych pocisków z Estonii do Ukrainy miała miejsce jeszcze na sześć dni przed pełnoskalową inwazją. Do tej pory Tallinn przekazał Kijowowi z zapasów swojej armii nieokreśloną liczbę Javelinów.