Ukraińscy żołnierze ciągle toczą zacięty bój w okolicach wsi Robotyne w obwodzie zaporoskim. Mimo stworzenia ważnego wyłomu w pozycjach obronnych Rosjan ci nie mają zamiaru się poddać, ściągając kolejnych żołnierzy, aby ratować sytuację. Dla Ukraińców oznacza to wiele kolejnych celów.

Dobitnie pokazuje to jedno nagranie opublikowane przez ukraińską grupę "Khorne", pokazujące ostrzał grupy rosyjskich wozów BWP przy sąsiadującej z Robotyne wsi Kopani. Schowane w pasie drzew ok. 3 kilometry od frontu, mogły szykować się do przeprowadzenia szturmu, aby złamać ukraińskie pozycje. Artylerzyści na to nie pozwolili.

