Jeszcze w marcu Czesi zebrali 1,4 miliona dolarów na wykupienie i wyremontowanie RM-70. Teraz po zakończeniu zbiórki mają już tyle pieniędzy, aby zapewnić do wyrzutni 365 pocisków i transport. Jak zapowiadają wolontariusze fundacji Dárek pro Putina, ich prezent trafi na front w ciągu kilku tygodni. Ciekawostką jest, że ufundowany RM-70 otrzymał nazwę Přemysl, czyli Przemysław.

Zdjęcie RM-70 to samobieżna artyleria rakietowa produkowana od 1972 roku. Stanowi cięższą modyfikację radzieckiej wyrzutni BM-21 Grad, zapewniając potężniejszy ostrzał obszarowy / Adam Hauner. / Wikipedia

RM-70. Niszczyciel prosto z Pragi

Głównym elementem RM-70 jest wieloprowadnicowa wyrzutnia 40 rakiet kalibru 122 mm. Podstawowo wykorzystuje rakiety 9M22 i 9M28, używane w BM-21. Jednak może także wystrzeliwać pociski kalibru 122-mm produkcji czeskiej m.in. JROF i JROF-K. Wyrzutnia RM-70 może strzelać pojedynczo, jednak zabójcze rezultaty osiąga po odpaleniu pełnej salwy. Rakiety mają zasięg 20 kilometrów i mogą całkowicie zniszczyć obszar 3 hektarów.



Zdjęcie RM-70 używany przez wojska Ukrainy. Praga ogłosiła przekazanie tych wyrzutni już w kwietniu 2022 roku. Ukraińcy są z nimi dobrze zaznajomieni, co było jednym z powodów dla organizatorów zbiórki, aby wybrać akurat tę broń jako prezent dla Kijowa

Skoro wspomnieliśmy o ucieczce, to warto powiedzieć o mobilności RM-70. Platformą wyrzutni jest ciężarówka 8x8 Tatra T813, napędzana silnikiem V-12 T-930-3 o mocy 270 KM. Pozwala on rozpędzić maszynę do 75 km\h. Mimo że jest to pojazd kołowy, ma względnie dobre właściwości terenowe, mogąc pokonać rów o maksymalnej wysokości 1,6 m i przeszkody wodne o głębokości do 1,4 m bez przygotowania.

Ukraińcy wykorzystują także najnowszą modyfikację RM-70, nazywaną "Wampir" na zmodernizowanej ciężarówce Tatra T-815-7, z nowym silnikiem V8 o mocy 362 koni mechanicznych. Podstawowa wersja ufundowana przez Czechów ma jednak bardzo podobne właściwości, nie odbiegając efektywnością od nowszej wersji. Można więc stwierdzić, że zapewnili Ukrainie "starszego Wampira", który ciągle potrafi mocno ugryźć.