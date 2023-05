Czesi zrobili prezent Ukraińcom. Wysłali potężną broń

Co ciekawe, wersje zmodernizowane w Ukrainie, znane jako 2K12-2D, otrzymały zdolności strącania pocisków manewrujących. Te systemy mogą pochwalić się strąceniem myśliwca MiG-21 i F-16, bombowca An-2, a nawet śmigłowca Mi-17. Wyrzutnie 2K12 Kub mogą strącać pociski i samoloty na dystansie od 3,5 do 24 km i na pułapie od 50 do 14000 m.

Przekazanie Ukrainie systemów kierowanych rakiet ziemia-powietrze 2K12 Kub jest efektem audytu przeprowadzonego przez armię Czech w swoich magazynach. Okazuje się, że ta broń nie będzie już podlegała w przyszłości modernizacji i nie będzie wykorzystywana przez armię. Zatem tak naprawdę Czesi pozbywają się niepotrzebnego sprzętu z ogromnym zyskiem dla Ukrainy.