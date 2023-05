Rosyjski żołnierz poddał się maszynie. Niezwykłe nagranie

Drony robią prawdziwą furorę w Ukrainie. I nie chodzi tutaj o zaawansowane maszyny specjalnie projektowane pod pole walki, a zwykłe drony, które można kupić w sklepach i na co dzień używa ich tysiące ludzi na całym świecie. Bez tych urządzeń Siły Zbrojne Ukrainy miałyby ogromny problem, a nawet jest wielce prawdopodobne, że zwyczajnie nasi sąsiedzi utraciliby dużo więcej terytorium swojego kraju.

Armia niedawno pochwaliła się tysiącami nowych różnej maści dronów, które mają zostać użyte w nadchodzącej wielkiej kontrofensywie. Siły Zbrojne Ukrainy będą miały do dyspozycji 10 tysięcy operatorów dronów. Nawet najprostsze maszyny z małym udźwigiem bardzo często służą do zrzucania granatów do czołgów czy na rosyjskich okupantów.

