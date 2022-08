Ukraińskich żołnierzy trzeba pochwalić za kreatywność na polu walki z rosyjskim okupantem. Każdego dnia wpadają na nowe pomysły wykorzystania dostępnych środków do produkcji broni, za pomocą której będą mogli bronić swoich miast i ludności cywilnej.

Tym razem na Twitterze pojawiły się nagrania ukazujące ukraińskich żołnierzy pacyfikujących rosyjskie czołgi w bardzo nietypowy sposób. Otóż wykorzystali oni pickupy i pojazdy buggy do szybkich ataków z zaskoczenia na czołgi za pomocą ręcznych wyrzutni Javelin czy S-8.

Pickupy i buggy idealne na ukraińską rasputicę

Dodatkowo pickupy pełnią też rolę holowników dla wyrzutni rakiet kal. 122 mm z wyrzutni BM-21 Grad. Takie pojazdy idealnie radzą sobie z ukraińskim błotem tzw. rasputicą. Wielokrotnie mieliśmy już okazję widzieć, jak rosyjskie ciężkie czołgi polegały w starciu z tym zjawiskiem.

Całą akcję, uwiecznioną na materiałach filmowych, przeprowadzili żołnierze 93 Brygady Zmechanizowanej. Mają oni już na swoim koncie zniszczonych dziesiątki czołgów. Większość z nich to T-80BW. Wszystkie akcje przeprowadzają przy użyciu przeciwpancernego pocisku kierowanego FGM-148 Javelin.

Javeliny wciąż szybko pacyfikują rosyjskie czołgi

Są to ręczne wyrzutnie typu wystrzel i zapomnij. Oznacza to, że po wybraniu celu, pociski naprowadzane na podczerwień na dany obiekt, a później zmierzają w jego kierunku i dokonują na niego uderzenia od góry. W przypadku czołgu najbardziej słabym jego elementem jest górna część wieży. Po uderzeniu, czołg staje w ogniu a załoga ginie na miejscu.

Wyrzutnie FGM-148 Javelin produkowane są przez amerykańskie koncerny Raytheon i Lockheed Martin. Wykorzystują one pociski o średnicy 127 mm, których efektywny zasięg wynosi nawet do 4750 metrów. Pociski mają dwie głowice, głowicę prekursorową, aktywującą wybuch pancerza reaktywnego, i głowicę główną, do penetracji pancerza podstawowego. Armia Ukrainy w chwili rozpoczęcia agresji Rosji miała na swoim wyposażeniu blisko 2500 ręcznych wyrzutni NLAW i Javelin.