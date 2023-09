Warto tu zaznaczyć, że K600 Rhino to nowa konstrukcja, która została zaprezentowana po raz pierwszy w 2018 roku i weszła do służby dwa lata później. Pojazd waży 62 tony, jest wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy 1200 koni mechanicznych.

K600 Rhino to duże wzmocnienie ukraińskiej armii

I choć nie jest klasyfikowany jako broń śmiercionośna, wpisując się w reguły pomocy humanitarnej, w razie potrzeby może posłużyć do przełamywania linii obrony wroga. Niemniej Korea Południowa "zachęca" Ukrainę do wykorzystania "Nosorożca" do operacji usuwania min, szczególnie że Kijów stoi obecnie w obliczu poważnego kryzysu tym w zakresie.



Według ostatnich szacunków miny przeciwpiechotne rozmieszczone przez rosyjskie wojsko (i niewybuchy) tworzą w Ukrainie rozległe pole minowe o powierzchni 250 tys. kilometrów kwadratowych, co jest poważnym wyzwaniem, zarówno pod względem alokacji zasobów, jak i stabilności gospodarczej.

Bank Światowy szacuje, że całkowity koszt zapewnienia Ukrainie bezpieczeństwa przed tymi zagrożeniami wynosi zawrotne 37 mld dolarów.