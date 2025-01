Nowa broń Ukraińców poluje na froncie. Rosjanie w opałach

Do sieci trafiły pierwsze nagrania z wykorzystania nowych dronów sił zbrojnych Ukrainy — Hrymolo 10. To ukraińskie drony FPV, wykorzystujące do systemu naprowadzania światłowód. To sprawia, że mogą się oprzeć środkom walki elektronicznej.