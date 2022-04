Nie wiadomo ile wielozadaniowych pojazdów opancerzonych zostanie przekazanych Ukrainie, ale niezależnie od ich liczby będzie to poważne wzmocnienie ukraińskich sił. O planowanym przekazaniu broni poinformowała gazeta The Sun, która napisała, że brytyjska armia zaprezentowała Ukraińcom możliwości pojazdu dwa tygodnie temu, na poligonie pod Salisbury.

Alvis Stormer - co to za broń?

To współczesny brytyjski wielozadaniowy pojazd wojskowy, który stanowi rozwinięcie rodziny brytyjskich lekkich wozów bojowych CVR. Stormer może być wykorzystywany jako ambulans, wóz zabezpieczenia technicznego, bojowy wóz piechoty, stawiacz min, wódz dowodzenia czy też samobieżny przeciwlotniczy zestaw rakietowy i to prawdopodobnie w tej wersji trafi do Ukrainy. Będzie uzbrojony w 8 wyrzutni przeciwlotniczych pocisków rakietowych Starstreak.

Wyposażony jest w 6-cylindrowy silnik wysokoprężny o mocy 250 KM, mierzy 5,27 metra, jego szerokość wynosi 2,76, a wysokość 2,27. Masa pojazdu to 12,7 ton. Pojazd może poruszać się z prędkością 80 km/h, a jego zasięg wynosi 650 kilometrów.

Pocisk Starstreak

Przenośne systemy przeciwlotnicze Starstreak zostały opracowane w 1997 roku przez firmę Thales Air Defence Limited. Pocisk Starstreak jest transportowany w zamkniętej wyrzutni. Tuba przymocowano do optycznego systemu celowniczego wykorzystywanego przez operatora do namierzania celu. Wystrzelone zostają trzy pociski, które lecą do obiektu śledzonego promieniem lasera. Dlatego ważne jest to, by operator miał stałą widoczność celu. Atutem tej broni jest fakt, że nie może się ona zaciąć.

Brytyjskie systemy posiadają też i wadę. Żeby dokonać jakichkolwiek zniszczeń, rakiety muszą trafić bezpośrednio w cel. Ze względu na małe rozmiary pocisków - ich długość wynosi 396 mm, a szerokość 22mm - niemożliwe jest zamontowanie zapalników zbliżeniowych. Przez to są dużo mniej skuteczne. Co więcej, system zada największe zniszczenia, gdy cel znajduje się w odległości minimum 1500 metrów od wyrzutni, przy maksymalnym zasięgu 5500 metrów. Zestaw Starstreak zdążył jednak zestrzelić już kilka celów nad Ukrainą i z pewnością jest użyteczną platformą bojową.

Wielka Brytania jest jednym z liderów w dostawach uzbrojenia dla Ukrainy. Wielką popularnością cieszą się granatniki przeciwpancerne NLAW, które dokonują ogromnego spustoszenia wśród rosyjskich kolumn pancernych.