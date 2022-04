Ukraiński milioner: "natychmiast zbombardujcie mój dom!" Stracił majątek, ale zniszczył rosyjską baterię rakiet

Robert Bernatowicz Militaria

Po ucieczce do Polski ukraiński milioner dowiedział się, że jego luksusową willę przejęli Rosjanie do prowadzenia ostrzału Kijowa. Dom kosztował go fortunę, ale Andrij Stawnicer postanowił go zniszczyć wraz z rosyjskimi najeźdźcami. O pomoc poprosił ukraińską artylerię.

Zdjęcie Kazał zbombardować własną rezydencję. Ukraiński milioner bez litości dla rosyjskich najeźdźców / domena publiczna