Nowa taktyka Rosjan przeraża… głupotą. To trzeba zobaczyć

Turlanie faktycznie jest czasem używane przez żołnierzy jako szybki sposób ewakuacji. Niemniej najlepiej sprawdza się na pochyłym terenie i używane w sytuacji nadzwyczajnej, jako ostatni plan w zanadrzu. To, co Rosjanie zaprezentowali na nagraniu, przypomina zaś połączenie desperacji i paniki, gdzie po zauważeniu drona jedyne co im się przypomniało z treningów, to turlanie się po macie. Widać przygotowania na wojnę nie poszły w las.

Szczególnie że ten sposób poruszania się na polu walki może nawet uratować życie. Wprawi w zdezorientowanie nawet najbardziej profesjonalnego snajpera czy operatora drona, dając cenne sekundy na ucieczkę. Kto wie, może taki jest właśnie zamysł Rosjan. Jeśli tak to Ukraińcom pozostaje tylko liczyć na to, że coraz więcej wrogich żołnierzy zacznie stosować taktykę turlania. Może dzięki temu uda im się zająć Sewastopol w jeszcze przed końcem lata.